ختام منافسات الأسبوع الأول من بطولة بورتولمبيكس

اختتمت منافسات الأسبوع الأول من بطولة بورتولمبيكس التي تنظمها أندية بورتو الرياضية برعاية وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة المدارس والجامعات الدولية، والتي أقيمت بين عدد من المدارس الدولية في مصر على ملاعب نادي بورتو بجولف مارينا وبورتو مارينا حيث تقام الفعاليات بالتوازي في جميع فروع أندية بورتو بالساحل الشمالي و بورسعيد و المنيا.

وتشمل منافسات بطولة بورتولمبيكس “Portolymics”، على 8 رياضات هي: كرة قدم خماسي والكرة الطائرة الشاطئية وبادل وسباق عدو تتابع وكرة سلة 3×3 وسباق عدو ودودج بول وتنس، ويتنافس خلالها طلاب المدارس والجامعات الدولية من جميع أنحاء مصر، حيث انطلقت البطولة الأسبوع قبل الماضي في بورتو سعيد.

واسفرت نتائج الأسبوع الأول عن فوز مدرسة بداية بست رياضات من أصل الثمانية حيث فازت في منافسات الكرة الطائرة، وفي كرة القدم والدودج بول، والبادل، والعدو 100 متر والعدو تتابع.

وأعرب المهندس أمير حبيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأندية بورتو الرياضية عن سعادته بمنافسات الأسبوع الأول من مباريات البطولة في جو متميز تسوده الروح الرياضية بين المتنافسين، وهو ما يعزز أهداف البطولة ويؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: نتائج مسابقات الأسبوع الأول تؤكد أن الفرق المشاركة تبذل قصارى جهدها للفوز بالبطولة نظراً لقوة المنافسات بجانب أن هناك كشافين من العديد من الأندية الكبرى يشاهدون المباريات وأن مدرستي بداية والمدرسة البريطانية قدموا مستويات.

وأكد على وجود تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الذي قدم دعمًا كاملاً لهذه المبادرة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى نقل روح الرياضة وتعزيز التنافسية الشريفة بين الطلاب في مختلف محافظات مصر.