الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الوفد: الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا متخصص (شاهد)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن بعض الملفات تحتاج سلطة الوصول إلى معلومات لوضع رؤية لحلها.

 

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال والمذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أنه يجب أن نبعد عن مجالات استثمار تدخل الدولة إلا فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى.

 

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا متخصص.

 

 

وواصل يمامة أنه في مرحلة معينة نحتاج للدعم نظرا لوجود طبقات فقيرة.

 

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