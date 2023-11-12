رئيس الوفد: الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا متخصص (شاهد)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن بعض الملفات تحتاج سلطة الوصول إلى معلومات لوضع رؤية لحلها.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال والمذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أنه يجب أن نبعد عن مجالات استثمار تدخل الدولة إلا فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا متخصص.

وواصل يمامة أنه في مرحلة معينة نحتاج للدعم نظرا لوجود طبقات فقيرة.