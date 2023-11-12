د. عبدالسند يمامة: القضية الأهم لمصر هي قضية المياه والسد الأثيوبي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن القضية الأهم لمصر هي قضية المياه والسد الأثيوبي.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال والمذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أنه يجب أن نبعد عن مجالات الاستثمار تدخل الدولة إلا فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا متخصص.

وواصل يمامة أن قضية فلسطين هي قضية كل العرب وليس مصر فقط.