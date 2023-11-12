عبدالسند يمامة: مصر عمود الخيمة العربية (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن قضية فلسطين هي قضية كل العرب وليس مصر فقط.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر فضائية " المحور"، اليوم الأحد، أنه لو كان رئيسا لمصر أثناء أزمة غزة لاتخذ موقفا دبلوماسيا حيال تواجد السفير الإسرائيلي بمصر.

وأضاف أن "هناك اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتهديد بطرد السفير الإسرائيلي لن يضر المعاهدة، ولكن إسرائيل تقوم بشن حرب إبادة على فلسطين، وهو ما يستلزم اتخاذ موقف ضد ما يحدث".

وأشار يمامة إلى أن مصر عمود الخيمة العربية، وإذا كان موقفنا متراجعا فإن الكل يتأثر، ومن ثم، فإن علينا اتخاذ موقف حقيقي وأن نتواصل مع الدول العربية واتخاذ خطوات وفقا لجدول زمني، وهذا الكلام محسوب وليس مغامرة".

وواصل يمامة أن موقف مصر لا بد أن يكون سياسيا، معقبا :" مصر غير مهيأة للحرب واقتصادها غير مهيئ للحرب خاصة أنه لم يتم الاعتداء على حدودها".