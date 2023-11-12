رئيس الوفد: خصصت 20 مليون جنيه للحملة.. ولم أتلقَ أي تبرعات

ناشد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، اليوم الأحد، أنه :" لم أحصل على أي مقابل مادي كدعم وأتحمل تكلفة الحملة، ولم أحصل على أي تبرع، كما تحمل بعض أعضاء الحزب تكلفة الحمل معي ولم أستخدم أموال الحزب، وخصصنا 20 مليون جنيه للحملة ولن نتخطَ هذا المبلغ".

وأشار إلى أنه سيقدم برنامجه الانتخابي لمصر بصرف النطر عن فوزه بالانتخابات أم لا، معقبا :"النجاح في الانتخابات هم وكان الله في عون من سيفوز في الانتخابات، أستطيع أن أكون بديلا وأن أقدم الرؤى الناجحة".