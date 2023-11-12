الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عبدالسند يمامة: لم اقترض من أموال حزب الوفد للمشاركة في انتخابات الرئاسة

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه منذ ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية لم يقترض من أموال حزب الوفد.

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وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، إلى أنه عند ترشحه لرئاسة حزب الوفد عرض على أثنين من الشخصيات المهمة في الوفد لكنهم شعروا بالخوف من الترشح لرئاسة الحزب، معقبًا: "قولت لدكتور هاني سري الدين قالي اترشح أنت.. وقولت لفؤاد بدراوي قالي الدور ده بتاع المستشار بهاء الدين أبوشقة".

وأوضح أن الدكتور بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد السابق شخصية كبيرة جدًا ومسيطر على الحزب، مؤكدًا أنه أتخذ القرار من أجل الترشح لرئاسة الحزب وفاز بالانتخابات بإشراف قضائي.

د. عبدالسند يمامة: غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجهورية، أن غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي، معقبا: “الانفعالات كانت متباينة”، لافتا إلى أن إسرائيل لها أهمية استراتيجية للغرب وأمريكا.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، والذي تقدمه الإعلامية "هبة جلال" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن نشأة إسرائيل واستمرارها مسألة مهمة جدا للغرب وأمريكا، لعدة أسباب.

وأضاف أن السبب الأول هو استنزاف وإضعاف للمنطقة، والسبب الثاني أن الغرب وأمريكا يعتقدون أن إسرائيل تجربة ديمقراطية في وسط العالم العربي.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي به خلل لأنه قائم على عملية التوازن بعد الحرب العالمية الثانية.

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