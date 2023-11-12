الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الوفد: الفوز في الانتخابات "هم" وليس فرحة.. "كان الله في العون"

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية هو هم كبير، مشددًا على أن الفوز في الانتخابات ليس فرح لكنه هم.

تعليق هام من د. عبدالسند يمامة 

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رئيس الوفد: أثق في نجاحي بالانتخابات الرئاسية بنسبة لا تقل عن 50%

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د. عبدالسند يمامة يكشف طرق حل مشكلة البطالة (شاهد)

وأضاف "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، أن فكرة النجاح والفوز في الانتخابات "هم" في هذا الوقت الراهن، مؤكدًا أن مصر تعيش وضع اقتصادي وسياسي صعب، معقبًا: "نعيش مشاكل.. كان الله في عون من سيفوز بانتخابات الرئاسة".

وأشار إلى أن الموافقة داخل حزب الوفد على ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية جاءت بأكثر من 90% من أعضاء الهيئة العامة للحزب، منوهًا بان الإجماع على شخص ليس طبيعة بشرية. 

د. عبدالسند يمامة: غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي

 وأردف الدكتور عبدالسند يمامة، أن غزة فاجأت العالم يوم 7 أكتوبر الماضي، معقبا: “الانفعالات كانت متباينة”، لافتا إلى أن إسرائيل لها أهمية استراتيجية للغرب وأمريكا.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، والذي تقدمه الإعلامية "هبة جلال" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأحد، أن نشأة إسرائيل واستمرارها مسألة مهمة جدا للغرب وأمريكا، لعدة أسباب.

وأضاف أن السبب الأول هو استنزاف وإضعاف للمنطقة، والسبب الثاني أن الغرب وأمريكا يعتقدون أن إسرائيل تجربة ديمقراطية في وسط العالم العربي.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي به خلل لأنه قائم على عملية التوازن بعد الحرب العالمية الثانية.

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