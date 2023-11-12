عبدالسند يمامة: سأقدم برنامجي الانتخابي لمصر بصرف النطر عن الفوز (فيديو)

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أنه سيقدم برنامجه الانتخابي لمصر بصرف النظر عن فوزه بالانتخابات أم لا.

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، أن النجاح في الانتخابات هم وكان الله في عون من سيفوز في الانتخابات، أستطيع أن أكون بديلا وأن أقدم الرؤى الناجحة.

وأشار إلى أن هناك اجتهادات حدثت في السنوات السابقة، ولكن النتيجة لم تكن جيدة وأنا يمكنني تقديم أكثر من ذلك، وشعار حملتي هو إنقاذ مصر لأنها تستحق أفضل من ذلك، وأرى أنني مؤهل لقيادة مصر في المرحلة المقبلة

وواصل أنه لكل مرحلة قائد وقائد هذه المرحلة الدكتور عبدالسند يمامة، لافتا إلى أنه يثق بنجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة لا تقل عن 50%، موضحًا: "أقول هذا الكلام منذ أن ترشحت".