الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عبدالسند يمامة: سأقدم برنامجي الانتخابي لمصر بصرف النطر عن الفوز (فيديو)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أنه سيقدم برنامجه الانتخابي لمصر بصرف النظر عن فوزه بالانتخابات أم لا.

txt

د. عبدالسند يمامة يوجه رسالة للشعب المصري: عليكم اختيار الأفضل والأصلح

txt

د. عبدالسند يمامة يكشف طرق حل مشكلة البطالة (شاهد)

وتابع "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال على شاشة "المحور"، اليوم الأحد، أن النجاح في الانتخابات هم وكان الله في عون من سيفوز في الانتخابات، أستطيع أن أكون بديلا وأن أقدم الرؤى الناجحة.

وأشار إلى أن هناك اجتهادات حدثت في السنوات السابقة، ولكن النتيجة لم تكن جيدة وأنا يمكنني تقديم أكثر من ذلك، وشعار حملتي هو إنقاذ مصر لأنها تستحق أفضل من ذلك، وأرى أنني مؤهل لقيادة مصر في المرحلة المقبلة

وواصل أنه لكل مرحلة قائد وقائد هذه المرحلة الدكتور عبدالسند يمامة، لافتا إلى أنه  يثق بنجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة لا تقل عن 50%، موضحًا: "أقول هذا الكلام منذ أن ترشحت". 

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة يوجه رسالة للشعب المصري: عليكم اختيار الأفضل والأصلح

عبدالسند يمامة: عيد الجهاد صفحة وطنية من أجل الحرية والديمقراطية

د. عبدالسند يمامة: أول زيارة خارجية لي ستكون مكة المكرمة.. "عملت 60 عمرة وحجيت 4 مرات"
الجريدة الورقية