غدا.. محاكمة عامل أنهى حياة زميله بسبب خلافات بينهما

تستأنف غدا محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل بتهمة التخلص من شخص في الأميرية، بسبب خلافات قديمة بينهما.

في وقت سابق، استقبلت أحد المستشفيات عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

تبين بالفحص والتحري أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

كشف ملابسات اصطدام سيارة مطموسة اللوحات بشخص في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة سوهاج).. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.