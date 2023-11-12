ليبيريا.. تحالفات انتخابية قبل الجولة الثانية

انتقم جوزيف بواكاي، مرشح غير ناجح في عام 2017 عندما خسر وجها لوجه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد جورج ويا.

ولكن في محاولة للتغلب على الرئيس المنتهية ولايته، بالإضافة إلى الوعود الانتخابية التي لا تنتهي والمعجزة، يلعب السبعيني أيضا ورقة التحالف، بعض المرشحين ، مثل تياوان جونجلو ، دعموه في الجولة الثانية.

في الجولة الأولى ، حصل بالفعل على دعم البارونات المحليين ، مثل أمير الحرب السابق الأمير جونسون ، الذي ظل يتمتع بشعبية في مقاطعة نيمبا، في عام 2017 ، وضع أنظاره على جورج ويا.

ولحشد الناس لترشيحه، وعد جوزيف بواكاي بتشكيل حكومة شاملة تعكس التنوع السياسي والعرقي والإقليمي والديني والجنساني في ليبيريا.

كما يقترح زعيم حزب الوحدة البالغ من العمر 78 عاما "خطة إنقاذ وطنية". وهو يدور حول تحسين البنية التحتية ومناخ الأعمال والاستثمارات في الزراعة وغيرها.

خطابه جيد في حين أنه خسر بفارق كبير قبل ست سنوات، حيث حصل على 28.76٪ في الجولة الأولى و 1.38٪ في الجولة الثانية، إلا أنه هذه المرة ساخن في أعقاب الرئيس المنتهية ولايته، حيث حصل كلاهما على حوالي 46٪ من الأصوات.

ويقول معارضون إن تقدمه في السن يمثل عائقا وإنه بعيد عن الأجيال الشابة في بلد 60 في المئة من سكانه تقل أعمارهم عن 25 عاما.

أعلنت مصادر محلية في ليبيريا، إنه من المتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء.

وقد قامت الهيئة المسؤولة عن تنظيم وإعلان النتائج النهائية، بالفعل بفرز الأصوات من 99.9٪ من 5,890 مركز اقتراع في ليبيريا.

ويأتي الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا، في المقدمة بأغلبية ضئيلة بلغت 43.84٪ أو 803,674 صوتا متقدما على جوزيف بواكاي بنسبة 43.44٪ أو 796,313 صوتا وهو ما يعادل فارق 7,361 صوتا أو 0.40٪، ووفقا للمراقبين، فإن هذه هي أضيق فجوة في تاريخ ليبريا منذ نهاية الحرب.

وبما أن أيا من المرشحين لم يتمكن من الحصول على 50٪ من الأصوات زائد واحد، فإننا نتجه نحو جولة ثانية، ستحدد اللجنة الانتخابية موعد الجولة الثانية منها. وينبغي أن تجري هذه الجولة الحاسمة في مقاطعة مونتسيرادو التي لديها ما يقرب من مليون صوت.

مرشح المعارضة الرئيسي في ليبيريا، جوزيف بواكاي، يتودد إلى الأحزاب الصغيرة قبل هذه الجولة الثانية ضد الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا التي من المقرر أن تعقد في 7 نوفمبر، ما لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة.

فاز جورج ويا في انتخابات عام 2017 بفضل الآمال الكبيرة التي أثارها وعده بمكافحة الفقر وتعزيز تطوير البنية التحتية في أقدم جمهورية في إفريقيا.

بالنسبة لدافيديتا براون لانساناه، رئيسة لجنة الانتخابات الوطنية، فإن الأموال اللازمة لتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات متاحة أخيرا ويجب أن يتم التصويت دون صعوبة كبيرة.

نشرت لجنة الانتخابات في ليبيريا، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس جورج ويا وزعيم المعارضة جوزيف بواكاي، على وشك التعادل في السباق على الرئاسة بعد انتخابات 10 أكتوبر.

وقالت اللجنة، إن ويا يتقدم بفارق ضئيل بنسبة 43.80 في المئة من الأصوات، في حين حصل بواكاي على 43.54 في المئة، وفقا لنتائج فرز 72.92 في المئة من مراكز الاقتراع.

لتجنب جولة الإعادة ، يجب على الفائز تأمين أكثر من 50٪ من الأصوات المدلى بها.

بدأت دولة ليبيريا، في فرز الأصوات الناخبون الذين شاركه في الانتخابات الرئاسية، مساء أمس الثلاثاء، في ظل الأضطرابات التي تعاني منها البلاد.

من جانبه قالت أوجوستينا مومو، البالغة من العمر 18 عامًا، ومشاركة في الانتخابات، إنها أدلت بصوتها لأول مرة لصالح الوطن ومن أجل العيش في سلام وتنمية.

بينما صرح الرئيس ويا، المرشحة للرئاسة والرئيس الحالي للبلاد، قائلاً" واثق أنني عملت كثيرًا والناس يثقون بي، واتمني الفوز لاستكمال مسيرتي من أجل الوطن".

الانتخابات العامة الليبيرية

وأغلقت ليبيريا صنادق الأقتراع في الانتخابات العامة الليبيرية، وسط رقابة مشددة من قبل الأحزاب السياسية المختلفة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

ويشارك الليبيريون في الانتخابات، من أجل منح أسطورة كرة القدم جورج ويا لتوليه فترة رئاسية ثانية، حيث كان السلام هو الاهتمام الرئيسي للناخبين في دولة لا تزال تعاني من الحروب الأهلية المتتالية.

وهذه الانتخابات هي الأولى، التي تجرى منذ أنهت الأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في ليبيريا في عام 2018.وتم إنشاء البعثة بعد مقتل أكثر من 250 ألف شخص في حربين أهليتين بين عامي 1989 و2003.

وعند انتخابه عام 2017، وعد بتوفير فرص العمل والاستثمار في التعليم، لكن منتقديه يقولون إنه فشل في الوفاء بتعهداته.

كرئيس، لم يقم ويا بإنشاء محكمة لجرائم الحرب على الرغم من المطالب الدولية والمحلية.

وهو المرشح الأوفر حظا ضد 19 منافسا للرئاسة لكنه قد يواجه جولة إعادة ثانية في أوائل نوفمبر ما لم يحصل المرشح على أغلبية مطلقة غير متوقعة في الجولة الأولى.

الأحزاب السياسية في الليبيرية

بعثت الأحزاب السياسية الرئاسية في البلاد، تعهدات لكافة المواطنين بمرور الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ستمر بسلام

فحين أن قتل ما يقراب 3 أشخاص الشهر الماضي، في اشتباكات بين أنصارهم أجج المخاوف من العودة إلى العنف، مع اندلاع مشاجرات خلال الآونة الأخيرة نتج عنه خسائر فادحة.