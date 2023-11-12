الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس الوفد: إصلاح التعليم بداية إصلاح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن مصر غنية بأبنائها في كل التخصصات.

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وشدد "يمامة" خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر شاشة "المحور"، اليوم الأحد، على أنه لو أصبح رئيس الجمهورية سيلغي الدروس الخصوصية فورا، لأنه تعليم موازٍ، والتعليم يجب أن يتم عبر المدرسة. 

وأضاف أن  إصلاح التعليم هو بداية إصلاح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، موضحًا أن حزب الوفد خصص نحو 20% من الموازنة العامة للدولة للتعليم في عام 1950.

وواصل يمامة أن "مصر تحتاج إلى المزيد من التطوير لملف التعليم، وأن نستلهم التجربة الأمريكية في تطوير التعليم، حيث حدثت هذه التجربة في عهد الرئيس ريجان، إذ تمت دراسة كيفية النهوض بالتعليم لمدة 18 شهرا".

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