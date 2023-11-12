صحة سوهاج تشارك في فاعليات الإحتفال باليوم العالمي للتمريض

شاركت اليوم الأحد مديرية الشئون الصحية بسوهاج، في فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للتمريض والذي نظمته نقابة التمريض بمحافظة سوهاج بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والدكتور احمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور مصطفى محمد مدير إدارة المستشفيات وهدى جاد مدير إدارة التمريض ونقيب تمريض سوهاج .



وحضر الإحتفال أيضاً عدد كبير من القيادات الصحية المختلفة والتنفيذية والنقابية والشعبية وعدد كبير من الكوادر التمريضية بالمحافظة.



وأشادت الدكتورة كوثر محمود بمجهودات التمريض المصري وتفانيه في العمل لافتة إلى شعورها دائما بالفخر بهم وبما يقدمونه للمريض .



وأثني الدكتور أحمد أبو هاشم على الكوادر الطبية خلال كلمته بالإحتفالية مقدما شكره وتقديره لملائكة الرحمة لما قدموه ويقدموه من عمل و سعيهم الدؤوب ليل نهار لخدمة المرضى ومساعدتهم مؤكداً على الدور الإنساني الذي يقدمه كل فرد من أفراد التمريض لسلامة وراحة المرضي .



وخلال الإحتفال جددت الكوادر التمريضية الحاضرة قسم ويمين مهنة التمريض بالحفاظ على سلامة المريض ورعايته و فظ خصوصيته وتم تكريم عدد كبير من الكوادر التمريضية المشرفة والتي افنت عمرها لخدمة المرضي وكذلك تكريم شهداء الكوادر التمريضية بالمحافظة .



وفي سياق متصل تفقد الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ترافقه الدكتورة رندا محمد مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحي الكوثر وذلك للوقوف على سير العمل ومدى إنضباط عملية التشغيل بعد تشغيله التجريبي وكذلك متابعة أعمال الحرق ومدي التزام العاملين بالواقيات الشخصية واتباع طرق واساليب الحرق الصحيحة واحتياطات مكافحة العدوي.



وتفقد وكيل الوزارة المجمع بالكامل والمكون من 8 محارق وخمس غرف تخزين بطاقه تخزينيه تصل ل30 طن ومبنى إداري ومغسلة سيارات النفايات وشبكة حماية مدنية وشبكة مرافق وجهاز فرم نفايات ومركز صيانة وميزان بسكول ومبنى الامن وسكن العمال .



وقال وكيل وزارة الصحة أنه في إجتماع لجنة النفايات الطبية الخطرة منذ أيام ناقش مع أعضاء اللجنة إنشاء مدفن لنواتج الحرق بسعة كبيرة ووفق المواصفات والاشتراطات الصحية المتبعة وكذلك رفع الكفاءة والصيانة بصورة مستمرة .



ووجه الدكتور أحمد حسن أبو هاشم العاملين بالمجمع بضرورة اتباع أساليب الحماية و الأمان ومكافحة العدوى وذلك للحفاظ عليهم.