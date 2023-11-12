للدايت| طريقة عمل كيك الموز بالشوكولاتة

كيك الموز بالشوكولاتة من الوصفات الشهية التي يمكنك صنعها إذا كنت تتابع نظام صحي لخسارة الوزن، فتتميز بسعراتها الأقل مقارنًة بالطريقة العادية، بالإضافة لفوائدها المذهلة لبناء الجسم.

كيك الموز

طريقة عمل كيك الموز بالشوكولاتة

المقادير

- دقيق : 60 جراماً

- الكاكاو : 25 جراماً

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- الموز : كوب (ناضج ومهروس)

- الطحينة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- سكر : 50 جم

- السكر البني : 35 جم

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- رقائق الشوكولاته : 100 جراماً

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الدقيق، والكاكاو، والبيكنج صودا، والملح، واخفقي المكونات حتى تتجانس.

في وعاء آخر، ضعي الموز، وأضيفي الطحينة، وزيت الزيتون، واخفقي المكونات بواسطة الخلاط حتى تتجانس.

أضيفي البيض، والسكر، والسكر الأسمر، والفانيليا، واخفقي المكونات حتى تتجانس.

اسكبي خليط المكونات الجافة على الخليط السائل وحركي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي رقائق الشوكولاتة وحركي جيداً.

اسكبي الخليط في قالب مدهون بالطحينة، وأدخليه إلى فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية حتى ينضج.

قدمي الكيك بعد أن يبرد تماماً.

فوائد الكاكاو

تقلل ضغط الدم المرتفع

بودرة الكاكاو قادرة على خفض ضغط الدم المرتفع. فبودرة الكاكاو تحتوي على الـ"فلافونول" القادر على تحسين مستوى أكسيد النيتريك في الدم وتعزيز وظائف الأوعية الدموية وخفض الضغط.

مفيد لمرضى السكري

قد يفيد الكاكاو الخام غير المحلى مرضى السكري من النوع الثاني، إذ إنه يبطئ هضم الكربوهيدرات، ويقلل امتصاصها، كما أنه يحفز إفراز الإنسولين، ويزيد حساسية الخلايا له كذلك، ما يقلل في النهاية من مستوى السكر في الدم.

غنية بمضادات الأكسدة

بودرة الكاكاو غنية بمضادات الأكسدة، التي تقاوم الالتهابات وتحسن من ضخ الدم وتقلل ضغط الدم العالي وتسيطر على مستوى السكر في الدم وتحسن مستوى الكوليسترول.

التحكم في الوزن

بعض الدراسات أثبتت أن بودرة الكاكاو تساعد في التحكم بالوزن، حيث إن الدهون الموجودة في الكاكاو يتم حرقها في الجسم وتحويلها إلى طاقة، كما أن بودرة الكاكاو تقلل من الشهية وتعطي احساساً بالشبع والامتلاء، مما يساعد في التحكم بوزن الجسم.