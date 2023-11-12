الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المستشار الألماني: نرفض وقف إطلاق النار في غزة ونتضامن مع إسرائيل

أولاف شولتس، المستشار
أولاف شولتس، المستشار الألماني

 أكد أولاف شولتس، المستشار الألماني، رفضه لـ الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”.

وشدد المستشار الألماني في وقتٍ سابق خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأبلغ نتنياهو خلال الاتصال: إن حماية المدنيين في قطاع غزة وضمان المساعدات الإنسانية أمران حاسمان.

وجدد شولتس تضامن ألمانيا الثابت مع إسرائيل، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية حماية المدنيين والإمدادات الإنسانية لشعب قطاع غزة.

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