الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فاجئي أولادك في أعياد ميلادهم وحضري ميني ساندوتش بتكلفة بسيطة

ميني ساندوتش
ميني ساندوتش

ميني ساندوتش من السناكس الشهية التي تعطي إضافة مميزة للمناسبات وأعياد الميلاد، إلا أن شرائها يحمل على الأب تكاليف باهظة، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بتكلفة أقل.

ميني ساندوتش

طريقة عمل طريقة عمل ميني ساندوتش

المقادير

- لتحضير العجينة :

دقيق : 250 جراماً

الماء : 125 ميلليلتراً

خميرة : ملعقة صغيرة

الزيت : ملعقة كبيرة

بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

سكر : ربع ملعقة صغيرة

- للحشوة :

الجبن الرومي : حسب الحاجة (أو شيدر مقطع إلى شرائح)

مرتديلا : حسب الحاجة (حبش / مقطعة إلى شرائح)

خيار : حسب الرغبة (مقطع إلى شرائح)

 

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: نخلي الدقيق، والخميرة، والبيكنج باودر، والملح، في وعاء.

أضيفي السكر ثم صُبي الماء تدريجياً وادعكي المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

غطي الوعاء واتركيه جانباً لحوالي 60 دقيقة حتى تختمر العجينة.

شكلّي العجينة على شكل كرات صغيرة وصفيها في صينية واتركيها تختمر لمدة 30 دقيقة إضافية.

ادهني وجه العجين بالقليل من الزيت، واخبزيها في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 220 مئوية لحوالي 10 دقائق.

أخرجي الصينية من الفرن، واتركي الخبز حتى يبرد ثم قطعيه بواسطة سكين حاد واحشيه بحسب الرغبة.

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