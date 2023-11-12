حلوى فلسطينية| طريقة عمل الكنافة النابلسية الشهية

الكنافة النابلسية من الحلويات الفلسطينية التي حازت على إعجاب الجميع، فإنتشرت حول البلاد ويزداد الطلب عليها؛ لمذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم.

الكنافة النابلسية

طريقة عمل الكنافة النابلسية

المقادير

نصف كيلو عجينة كنافة

ثلاث أرباع كوب من الزبدة (مذابة)

نصف كيلو جبن عكاوي (محلى)

كوب شربات (دافئ)

ملعقة كبيرة سمنة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن بالسمنة، وضعيها جانباً .

قطّعي عجينة الكنافة وضعيها في وعاء.

أضيفي الزبدة الذائبة فوق عجينة الكنافة، وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.

ضعي عجينة الكنافة في صينية الفرن المحضّرة، واضغطي عليها بيديكِ، ثم وزعي جبن العكاوي فوق العجينة.

ضعي صينية الكنافة في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون من الأسفل والأطراف، ثم أشعلي مشواة الفرن حتى يذوب الجبن قليلاً دون أن يتحمر .

أخرجي صينية الكنافة من الفرن، ثم اقلبيها في صينية أخرى حتى تصبح الجبنة من الأسفل والكنافة من الأعلى.

صبّي الشربات الدافئ فوق الكنافة وهي ساخنة حتى تمتصه جيداً، ثم قطعيها وقدميها ساخنة.