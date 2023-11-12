حج الجمعيات لموسم 1445هـ 2024.. ننشر الشروط والفئات غير المسموح لها

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1445هـ 2024م، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج لهذا الموسم هي:

الشروط

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 /11 /2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- أن لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

ولن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب- الأوعية الدموية- التليف الكبدي- الأورام».

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وأكدت وزيرة التضامن أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكل المحافظات، وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.