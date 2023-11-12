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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق فاعليات برنامج الفنون التراثية للنشئ بجنوب سيناء

برنامج الفنون التراثية
برنامج الفنون التراثية للطلائع

نفذت إدارة تنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، برنامج الفنون التراثية للطلائع وهو ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى والإبداعى لدى الطلائع.

ويعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

ويشمل البرنامج تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة، تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، بمركز شباب الساحل .

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ، ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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الجريدة الورقية