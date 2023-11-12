بريمونتادا.. برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد بانتصار مهم على آلافيس

حقق فريق برشلونة الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد على نظيره ديبورتفيو آلافيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد مونتجويك الاولمبي، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2023 – 2024.

برشلونة يفوز على آلافيس ويواصل ملاحقة ريال مدريد

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب سامو أوموروديون في الدقيقة الاولى مع بداية اللقاء، وعاد روبرت ليفاندوفسكي في النتيجة للعملاق الكتالوني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ثم أضاف النجم البولندي الهدف الثاني لنادي برشلونة في الدقيقة 78 عن طريق ضربة جزاء.

بهذا الانتصار يواصل برشلونة ملاحقة ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ليحقق الفريق الانتصار التاسع في الموسم الحالي ويصل إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا.

على الجانب الاخر، استقبل نادي ديبورتيفو آلافيس الهزيمة السابعة في الموسم الحالي، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر، مهددًا من اندية فياريال وقادش وريال مايوركا، بالإضافة إلى فريق إشبيلية الذي له مواجهتين.

مباراة برشلونة المقبلة ستكون امام فريق رايو فاليكانو يوم السبت الموافق 25 من نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي.