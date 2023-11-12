تغيرات في الجلد تدل على انقطاع الطمث

انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بسبب انقطاع الطمث يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الجلد، ويعتقد أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين يؤدي إلى انخفاض كمية الكولاجين في الجلد، مما يعني أن علامات الشيخوخة من المرجح أن تصبح أكثر وضوحا.

ويعد الكولاجين مكونًا رئيسيًا في الأربطة والأنسجة الضامة، ويوفر الدعم الهيكلي والقوة وبالتالي، يمكن أن يكون لهذه الخسارة تأثير كبير على مظهر بشرتك وملمسها، كما تقول طبيبة أمراض النساء إليزافيتا كوماروفا لـ MedicForum.

يمكنك أن تتوقع رؤية المزيد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وانخفاض مرونة الجلد وبهتانه، وترهل الخدود، وعلامة أخرى محتملة على أنك تعاني من تغيرات طبيعية هي ظهور الجلد الجاف والحكة، وأحد الأعراض الجلدية الأكثر شيوعًا عند النساء بعد انقطاع الطمث هو الجلد الجاف والحكة.

وتوضح طبيبة أمراض النساء أن فقدان الكولاجين أثناء انقطاع الطمث يعني أن الجلد يفقد قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة، ويصبح جافًا وعرضة للتشقق والتقشير.

ولاحظ الخبراء أن الجلد قد يصبح أرق، مما يعني أنه قد يكون أكثر عرضة للكدمات أو البثور، بالنسبة لبعض النساء، قد يتكرر حب الشباب أثناء انقطاع الطمث.

وأثناء انقطاع الطمث، قد تتغير مستويات الرقم الهيدروجيني لبشرتك وهذا يعطل الميكروبات المفيدة للنباتات والحيوانات الموجودة على بشرتك، والتي بدورها يمكن أن تجعل بشرتك أكثر عرضة للحكة والطفح الجلدي والتهيج العام.

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مثل الصدفية أو الوردية أو الأكزيما أن بشرتهم تزداد سوءًا خلال هذا الوقت.

خمسة تغيرات جلدية أثناء انقطاع الطمث:

المزيد من الخطوط الدقيقة والتجاعيد

الجلد الجاف والحكة

كدمات خفيفة

حَبُّ الشّبَاب

تدهور حالة الجلد