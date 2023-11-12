جوميا: 1000% نسبة الإقبال على صفحة صنع في مصر

حققت حملة"البلاك فرايدي" التي أطلقتها جوميا منصة التجارة الإلكترونية بمصر في الثالث من نوفمبر الجاري وتمتد حتى 30 نوفمبر 2023 أرقامًا قياسية خلال الأيام الأولى من بداية انطلاقها.

جوميا شركة إفريقية تأسست في نيجيريا عام ٢٠١٢ وتعد من الشركات السباقة في دعم وتشجيع المنتجات المحلية من خلال إطلاق مبادرات منذ عام 2016، بما في ذلك حملة "صُنع في مصر" والتي تهدف إلى دعم المنتج المحلي وتشجيع أصحاب الحرف اليدوية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يشارك من خلال المبادرة في حملة البلاك فرايدي أكثر من 100 علامة تجارية تعرض أكثر من 20 ألف منتج، ورصدت جوميا إقبالًا منقطع النظير من جانب العملاء لشراء المنتجات والسلع المحلية الصنع بعد زيادة الإقبال على صفحة "صنع في مصر" بنسبة 1000%.