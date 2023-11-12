شراكة بين انطلاق واندرايف لدعم الشركات الناشئة

وقعت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بروتوكول تعاون مع شركة "اندرايف"، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، والذي يهدف إلى تحقيق تكامل الجهود، والتعاون المشترك بين الجهتين للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق نقل الخبرات، وتبادل المعلومات، وإقامة الندوات وإتاحة الفرص المختلفة للشركات الناشئة المصرية.



وقع البروتوكول نادين حسام، مدير الشراكات في برنامج اندرايف للشركات الناشئة، ومنة زغلول، شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشركات بشركة انطلاق بحضور المهندس محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق وعمر رزق شريك مؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق.



يهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل المعلومات والبيانات عن البرامج والمبادرات للطرفين و دعم وصول اندرايف للشركات الناشئة المصرية للتسجيل في جائزتي Aurora tech Underdo، وإتاحة الشركات المصرية أن تكون جزءً من سجل أعمال شركة انطلاق من خلال الحصول على فرص للاستثمار، كما يركز البروتوكول على تقديم الدعم للشركات المصرية والعالمية للتوسع في السوق المصري بالإضافة إلي تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الإعلامي لإبراز قصص نجاح الشركات والتعاون في التدريب والبرامج المختلفة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال المصري.



ومن خلال هذه الشراكة، سيكون دور انطلاق تسهيل مشاركة الشركات الناشئة المصرية للتسجيل في جائزة Aurora tech و Underdog من خلال التسهيل لـ اندرايف في الوصول لعدد اكبر من الشركات الناشئة، إضافة الى ذلك تقدم انطلاق مساعدة وتوجيه الشركات العالمية للاستثمار في هذه الشركات الناشئة مما يساهم في مساعدة الفائزين في جائزتي Aurora tech و Underdog للتوسع في السوق المصري، كما أن برامج التدريب المشتركة من قبل الطرفين ستكون جزءًا لا يتجزأ من هذه الشراكة.



قالت منة زغلول شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشركات بشركة انطلاق: "سعداء بشراكتنا مع شركة اندرايف منصة الخدمات الحضرية وواحدة من أسرع خدمات النقل الذكي نموًا في العالم، تأتي تلك الشراكة في إطار استراتيجية شركة انطلاق التي تهدف إلى النهوض بقطاع ريادة الأعمال وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولأحداث هذا التحول لابد من التعاون بين جميع الأطراف سواء من القطاع خاص والحكومة والجهات المختلفة العاملة بالقطاع".



أضافت منة زغلول: "من خلال تلك الشراكة ستقوم شركة انطلاق بالوصول للشركات الناشئة المصرية للمشاركة في مسابقات جوائز إندرايف العالمية السابق ذكرها، بالإضافة إلى دور فريق انطلاق للاستشارات والاستثمار في تقييم الشركات العالمية المشاركة بالمسابقة ودعم الشركات الناشئة التابعة لان درايف للتوسع في السوق المصري والترويج لقصص نجاح تلك الشركات بالإضافة إلى قيام شركة انطلاق بالتعاون مع اندرايف بالعديد من البرامج التدريبية المشتركة".

أكدت نادين حسام مدير الشراكات في برنامج اندرايف للشركات الناشئة على أهمية الشراكة بين اندرايف وانطلاق مصرحة: "سعداء بالشراكة مع شركة انطلاق لتوسيع نطاق مجهوداتنا لدعم الشركات الناشئة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مبادرتين مدعومين من اندرايف و نهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الشركات لتقديم خدمات مختلفة من ضمنها الدعم المادي والتدريب، نحن على ثقة أن هذه الشراكة سوف تعزز موقفنا الدعمي لريادة الأعمال في سوق مصر".



أضافت أن مثل هذه المبادرات تدعم شركة اندرايف في مهمتها لخلق وإحداث تأثير إيجابي في حياة ما يقارب من مليار شخص بحلول عام 2030.