د. عبدالسند يمامة: رفض الهدنة الإنسانية في غزة يحتاج خطوات تصعيدية

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه لا بد أن يكون هناك آلية ومخطط زمني لحل الأزمة الحالية والعدوان الإسرائيلي على فلسطين.

تعليق د. عبدالسند يمامة على الحرب في غزة

وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المُذاع عبر شاشة "المحور"، إلى أنه يسبق أي قرار تصعيدي بشأن الأوضاع في غزة إعداد من وزراء خارجية العرب واجتماعهم في جامعة الدول العربية ووضع البرنامج ووضع الخطط الزمنية.

ونوه د. عبدالسند يمامة، بأنه إذا لم يتم وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية لا بد أن يكون هناك خطوات تصعيدية من الدول العربية من أجل حل الأزمة الحالية من القصف الإسرائيلي المستمر.