على خطى المطاعم| طريقة عمل صدور الدجاج بالمستردة

ترغب الأمهات بإعداد وصفات جديدة ولذيذة مثل ما تقدمه المطاعم، والتي تضيف إلى وصفاتها بعض الخلطات السريعة التي تعطي مذاق شهي ومميز، ومن الوصفات الشهيه التي يعشقها الجميع هي صدور الدجاج بالمستردة.

طريقة عمل صدور الدجاج المشوي بالمستردة

المقادير

- فيليه دجاج : 500 جراماً (مقطع شرائح)

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

- خردل : نصف كوب

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ثوم : فص (مهروس)

- أعشاب إيطالية : 2 ملعقة كبيرة (مجففة)

- مستردة : ملعقة صغيرة (حبّ)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخلطي المستردة مع الخردل الحبّ، والأعشاب الإيطالية، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والبابريكا، والثوم جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي صدور الدجاج إلى مزيج الماسترد، ثم غطّيه واتركيه لحوالي ساعة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

بطّني صينية فرن بورق الزبدة، ثم ضعي بها صدور الدجاج.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الدجاج ويتحمر، ثم قدميه ساخناً.

فوائد الخردل (المستردة)

مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد واللوتين تزيل الجذور الحرة وتمنع الضرر التأكسدي، يتم تسهيل هذه الآلية عن طريق بذور الخردل.

خفض الكوليسترول

يحتوى الخردل على مستويات عالية من فيتامين "ب3" أو النياسين، تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع، وتحمى الشرايين من التصلب، ومن ارتفاع ضغط الدم.

الحماية من السرطان

تم ربط وجود الجلوكوزينولات بخصائص محتملة للوقاية من السرطان، يمكن أن تساعد هذه المركبات في منع نمو الخلايا السرطانية والحماية من أنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والرئة والمثانة.

التخلص من الإمساك

يخفف الخردل من أعراض البواسير والشقوق لأنه يحتوى على مادة لزجة سميكة تساعد على ذلك، كما أنه غنى بالألياف، ويزيد إنتاج اللعاب ما يساعد على الهضم الجيد.

تحسين المناعة

يحتوى الخردل على عدد كبير من المعادن، مثل الحديد والمنجنيز والنحاس، تساعد على تحسين قدرة جهاز المناعة على مكافحة الأمراض.

تخفيف الالتهاب

يخفف السيلينيوم والمغنيسيوم من آلام العضلات والمفاصل، يمكن وضع معجون الخردل، أو ربطة من القماش تحتوى على بذوره، على المناطق الملتهبة لتخفيف الالتهاب والألم والحرارة المرتفعة.

إبطاء الشيخوخة

الخردل مصدر كبير لمجموعة هامة من مضادات الكسدة منها الكاروتينات واللوتين وفيتامين "سي" و"أ".تبطئ هذه العناصر من مظاهر الشيخوخة.

فقدان الوزن

تمتاز بذور الخردل بأنها غنية بفيتامينات "ب" مثل الفولات والنياسين والثيامين والريبوفلافين، ولكلٍ من هذه الفيتامينات فوائد، لكنها معاً تساعد أيضاً على تسريع عملية التمثيل الغذائي (الأيض) وإنقاص الوزن.

السيطرة على أعراض الربو

تحتوي بذور الخردل على نسبة عالية من السيلينيوم والمغنيسيوم، وهي مكونات طبيعية مضادة للالتهابات، ويمكن تناول الخردل بانتظام للسيطرة على أعراض الربو والبرد واحتقان الصدر.