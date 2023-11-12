لوكاكو يقود هجوم روما أمام لاتسيو في ديربي العاصمة

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء لاتسيو بعد قليل على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري الإيطالي .

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تشكيل روما الرسمي لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمي : باتريسيو

في خط الدفاع : كارسدورب_ كريستانتي _نديكا _ يورينتي.

في خط الوسط :باريديس ديبالا_ مانشيني _ سبينازولا.

في خط الهجوم : لوكاكو _ بوفي .

ويستضيف فريق لاتسيو نظيره روما مساء اليوم السبت على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري الإيطالي.

ويقود البلجيكي لوكاكو هجوم الفريق لمباراة لاتسيو في الدوري الإيطالي .

موعد مباراة روما و لاتسيو في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة روما ولاتسيو مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .