أفريكسم بنك: تصدير المواد الخام حرم أفريقيا من المهارات والوظائف والتكنولوجيا

شاركت أولورانتي دوهرتي، مديرة تنمية الصادرات في أفريكسم بنك Afreximbank، الأفكار الرئيسة في حلقة نقاش بفعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023.

أشارت إلى أنه في رحلة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي - Afreximbank التحويلية لأفريقيا بحلول عام 2026، هناك ركيزتان قائمتان: تعزيز التجارة البينية الأفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودفع التصنيع.

أوضحت أن هذه الركائز تؤثر على كل شيء بدءًا من الطلب وحتى التمويل، مما يشكل المشهد الاقتصادي للقارة.

أشارت إلى أن محور هذه الرحلة هو التطوير الاستراتيجي للمعادن، ومع الاعتراف بالطلب المتزايد على الليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت والنحاس، فإن المفتاح يكمن في إضافة القيمة داخل أفريقيا.

أضافت أن رؤية التعدين الأفريقية تؤكد على أن تصدير المواد الخام حرم القارة تاريخياً من المهارات والوظائف والتكنولوجيا.

قالت إنه في مجال الطاقة، وخاصة إنتاج البطاريات للتخفيف من آثار تغير المناخ، توجد فرصة سوقية هائلة بقيمة 7 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4-6 تريليون دولار بحلول عام 2050.

تابعت أن الدعوة إلى العمل واضحة وضوح الشمس ــ تخيل التأثير التحويلي إذا زادت أفريقيا حصتها في السوق من 1% إلى 10-15%.

انضم إليها في اللجنة تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة، زامبيا، كارول بيدناريك، من الجمعية الألمانية لصناعة السيارات والدكتورة ماريت كيتاو، المركز الأفريقي لتنمية المعادن.