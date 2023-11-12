ثنائية صلاح ونونيز تدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

دخل محمد صلاح جناح ليفربول قائمة مميزة في مسابقة الدوري الإنجليزي بسبب ثنائيته مع زميله داروين نونيز.

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول بعد سجل في أول ست مباريات له بالموسم الكروي الحالي على ملعب أنفيلد في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت جميع الأهداف التي صنعها نونيز في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجلها صلاح ليكون أول مهاجم ليفربول أول لاعب في تاريخ الريدز يصنع أول 7 أهداف لنفس الزميل في الفريق بالبريميرليج، وثالث لاعب في المسابقة الإنجليزية.

أصبحت ثنائية صلاح و نونيز ثالث لاعب في الدوري الإنجليزي يحقق ذلك الرقم، بعد ثنائية كيفن كامبل الذي سجل 10 أهداف من صناعة زميله إيان رايت، وتروي ديني لاعب واتفورد الذي سجل أول 7 أهداف له بصناعة زميله النيجيري أوديون إيجالو.

وأرتفع رصيده محمد صلاح إلى 10 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز وصافته في جدول ترتيب الهدافين خلف الدبابة النرويجية إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ11 هدف.