جنوب الوادي تعد خطة لتوعية 75 ألف طالب وموظف بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا موسعا مع عمداء كليات الجامعة بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات وعادل أحمد مصطفى أمين عام الجامعة لمناقشة التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة حيث إن المشاركة من الاستحقاقات وواجب وطني وتعبر عن الانتماء للوطن ويجب ممارسة هذا الحق والتواجد والمشاركة في بناء الوطن خاصة مع ما تشهده مصر من طفرة على كافة المستويات.

وذكر الدكتور أحمد عكاوي، أن الجامعة تعد كيان كبير ومهم في الدولة المصرية حيث بها حوالى 62 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى 8 آلاف طالب في مرحلة الدراسات العليا وحوالى خمسة آلاف موظف بالجامعة والمستشفيات الجامعية مما يقتضى ضرورة مشاركة كل منسوبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي ينقل صورة حضارية للمشهد الديمقراطي المصري.

ولفت إلى أهمية تعزيز الانتماء للوطن والنزول للمشاركة الفاعلة بالاستحقاقات الانتخابية مؤكدا أن الأدلاء بالرأى فى الانتخابات يعد مشاركة فى بناء مؤسسات الدولة ورسم للسياسة العامة وتعبير عن وعى المواطن بمعطيات واحتياجات وطنه.

وبيّن رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة، وضعت خطة لزيادة المشاركة في العملية الانتخابية وتم تشكيل لجنة إشرافية عليا لمتابعة المشاركة في العملية الانتخابية وتناول الاجتماع دور الجامعة وما تستطيع تقديمه لكل منسوبي الجامعة للمساعدة في التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير وسائل الانتقال إلى اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطني.