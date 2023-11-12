IATF 2023.. رئيس الجمارك: تقليل الأطر الزمنية للتخليص الحدودي

سلط الشحات غتورى، مفوض هيئة الجمارك ورئيس المديرية العامة للجمارك لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الضوء على الدور الأساسي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في دفع المشهد التجاري في أفريقيا إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال جلسة بفعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 الذي ينظمه أفريكسم بنك، في الفترة من 9 وحتى 15 نوفمبر الجاري.

وفي معرض الخوض في تعقيدات تأثيرها المحتمل، أكد غتورى على الخطوات الكبيرة التي وعدت باتخاذها في تعزيز التجارة والتطلعات التنموية الشاملة في جميع أنحاء القارة.

وقد امتد شكر غتورى إلى بنك التصدير والاستيراد الأفريقي - Afreximbank حيث قدم تهانيه القلبية على التنفيذ الناجح للخطة التعاونية لضمان العبور الأفريقي.

وفي تأكيده على دورها المحوري، سلط الضوء على كيف تستعد هذه المبادرة المبتكرة لإحداث ثورة في حركة البضائع من خلال تبسيط العمليات الجمركية المرهقة عبر الحدود الوطنية المتنوعة.

وتوقع المفوض أن يكون هذا بمثابة أداة حاسمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الأطر الزمنية للتخليص الحدودي، وبالتالي، نظام بيئي تجاري أكثر مرونة واستجابة.

قال: “لا تعتبر هذه الخطوة الإستراتيجية من قبل Afreximbank إنجازًا جديرًا بالثناء فحسب، بل تعتبر أيضًا شهادة على التزام المؤسسة بتحفيز التغييرات التحويلية في مجال التجارة والتنمية الاقتصادية الأفريقية”.