أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة دوري السوبر الإفريقي المعروفة باسم "الدوري الإفريقي"، جوائز الأفضل في المسابقة، والتي سيطر عليها نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل النسخة الاولى من المسابقة.

صن داونز يسيطر على جوائز دوري السوبر الافريقي

توج فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي لقب بطولة دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، بعدما حقق الانتصار على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالنهائي.

وحصل ثابيلو ماسيكو نجم نادي صن داونز على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإفريقي، باختيار من اللجنة المنظمة لـ دوري السوبر الإفريقي.

في حسن حصل على جائزة الحذاء الذهبي نفس اللاعب ماسيكو بعدما سجل هدفين في مسابقة بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي جاءت في مرمي الأهلي بالدور نصف النهائي.

بينما ذهبيت جائزة أفضل حارس مرمى في المسابقة إلى رونوين ويليامز حارس مرمى ماميلودي صن داونز، كأفضل حارس في بطولة دوري السوبر الإفريقي، باختيار اللجنة المنظمة.