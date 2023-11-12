حملة مرورية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة بمدينة قنا

شارك محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اليوم الأحد، بحملة مرورية أمام نقطة تفتيش البياضية، بمدينة قنا لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة.

وقام السكرتير العام المساعد، باستيقاف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين حول مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وأكد عدد كبير من المواطنين أن السائقين ملتزمين بتحصيل التعريفة المقررة دون أى زيادة ، باستثناء عدد من السائقين تبيّن قيامهم بتحصيل أجرة زيادة بالمخافلة للتعليمات، وتم سحب رخصهم وتحرير مخالفات وغرامات مالية ضدهم.

وحث السكرتير العام المساعد المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة.

وشدد على سائقي سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدا حرص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نحو السعى لتطبيق سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.