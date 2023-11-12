3 مؤسسات تُنظم قافلة بيطرية مجانية بـ 5 قري فى قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، تنظيم مديرية الطب البيطرى قوافل علاجية بيطرية إرشادية بمراكز نجع حمادى وقفط وقوص والوقف وقنا ، في الفترة من 12 إلي 16 نوفمبر الجارى.

وأكد المحافظ، أن القوافل بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ، و معهد بحوث صحة الحيوان ، و صندوق التأمين على الماشية وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ونوه المحافظ،، أنه تم تنظيم القافلة الأولى اليوم بقرية هو بمركز نجع حمادى ، ومن المقرر تنظيم قافلة غدا الإثنين بقرية البراهمة بمركز فقط ، و يوم الثلاثاء بقرية حجازة بمركز قوص ، ويوم الأربعاء بقرية المراشدة بمركز الوقف ، ويوم الخميس بقرية الجبلاو بمركز قنا .

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى أن هذه القوافل ستقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين في القرى المستهدفة بمحافظة قنا ، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات.

وأضاف أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا في القرى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية .