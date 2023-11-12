سيهلي زيكالالا: IATF 2023 محفز للتجارة البينية الإفريقية

كشف سيهلي زيكالالا، وزير الأشغال العامة والبنية التحتية في جمهورية جنوب أفريقيا عن قصص نجاح معرض التجارة البينية الأفريقية الثالث IATF 2023.

وفي خطاب مقنع خلال جلسة قصص نجاح IATF، تحدث زيكالالا، عن التأثير العميق الذي أحدثه المعرض.

وسلط زيكالالا الضوء على الفرصة التحويلية المتاحة لـ FFTs (الموضة والأفلام والسياحة) لعرض وتسويق نفسها.

أكد أن الحكومات الوطنية، بما في ذلك حكومتي نيجيريا وكينيا، عملت مع جنوب أفريقيا على تعزيز العلاقات التي تجاوزت الحدود وتطورت إلى علاقات اقتصادية كبيرة.

أشار إلى أن الإنجاز الملحوظ هو تسهيل الصفقات التي بلغ مجموعها أكثر من 46 مليون دولار، موضحا أن هذه الصفقات، التي ضمت أكثر من 56 دولة، أظهرت الدور الذي تلعبه فرقة العمل المشتركة بين الوكالات (IATF) كمحفز للتجارة البينية الإفريقية ومنصة لتعزيز الاعتماد على الذات اقتصاديًا.

أكدت رؤى الوزير زيكالالا على أهمية فرقة العمل المشتركة بين الوكالات ليس فقط في ربط الدول ولكن أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي الملموس والتعاون عبر القارة الأفريقية.