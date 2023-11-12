IATF2023.. وزير التجارة الزامبي: إنتاج البطاريات يقدم فرصة سوقية بقيمة 7 مليارات دولار

أكد تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، على أهمية التفكير الاستراتيجي.

شدد مولينجا في جلسة تحت عنوان "تغيير قواعد اللعبة في أفريقيا - تحول المعادن وتطوير سلسلة القيمة المعدنية"، المقامة على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2023، على التعامل مع السلع الأساسية باعتبارها أكثر من مجرد صادرات.

كما أشار إلى إطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الهائلة من خلال إضافة قيمة إلى المعادن غير المعالجة.

والجدير بالذكر أن قطاع الطاقة، وخاصة في إنتاج البطاريات لمكافحة تغير المناخ، يقدم فرصة سوقية بقيمة 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4-6 تريليون دولار بحلول عام 2050.

قال إن إمكانات النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية هائلة.

أضاف أنه لاستكشاف هذا الأمر، تعد الشراكات أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك التعاون مع الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي.

استشهد مولينجا بجمهورية الكونغو الديمقراطية كمثال، حيث عرضت نهجا تعاونيا في تنفيذ الاتفاقيات وطلب الدعم لإضافة القيمة.

كما دعا للعمل والاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أنه ليس نداءً للحصول على المساعدة، بل من أجل شراكات قابلة للحياة اقتصاديًا وواعية بيئيًا.

اختتم كلمته، قائلاً: “دعونا نطلق العنان لإمكانات أفريقيا التحويلية معًا”.