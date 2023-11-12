الماكريل والسردين من منشطات الدماغ.. طبيبة توضح الأسباب

تحدثت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا عن المنتجات التي تعمل كمنشطات لنشاط الدماغ.

وأفادت أخصائية التغذية سولوماتينا أن إدراج بعض الأطعمة في النظام الغذائي له تأثير إيجابي على وظائف المخ ويحسن الوظيفة الإدراكية، وهذه المنتجات مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية شديدة.

ومن بين المنتجات التي تحفز وظائف المخ، حدد الطبيب أسماك البحر التي تحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومن بين أمور أخرى، قامت سولوماتينا بتسمية أنواع الأسماك المتوفرة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة منشطات للدماغ، وأوصت أخصائية التغذية سولوماتينا بشرب الشاي الأخضر وتناول التوت لهذا الغرض.