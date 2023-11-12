التبرع بـ938 كيس دم في مبادرة الشباب والرياضة ومجلس القبائل العربية

تمكنت فاعلية حملة التبرع بالدم في عدد من مراكز الشباب المختلفة بالمحافظات، من عن التبرع بـ938 كيس دم بمشاركة عدد كبير من المتطوعين لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق ومصابي قطاع غزة.

وشهدت مراكز الشباب في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والدقهلية ومدن القناة وسيناء ومحافظات الدلتا وشمال وجنوب الصعيد إقبالا كبيرا على المبادرة تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، وبمشاركة عدد كبير من المتطوعين والشباب ممن حضروا للتبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة.

وقال بيان رسمي لمؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن الحملة تأتي استمرارا لدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على القطاع.

وقال الدكتور محمد شعبان عضو مجلس أمناء مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن المجلس بدأ مساعداته بقافلة مساعدات غذائية ودوائية وملابس وصلت للقطاع تم بإشراف الدكتورة رحاب الفخرانى عضو مجلس أمناء المؤسسة.

وأضاف أن حملة التبرع بالدم استهدفت التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن مصري مشيرا إلي دعم المؤسسة لكافة قرارات القيادة السياسية خاصة وأن فلسطين في قلب كل مصري فالدماء واحدة والألم واحد.

وكانت قد انطلقت الحملة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم وأكد وزير الشباب والرياضة علي أن التبرع بالدم من يساهم في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة أشقائها في فلسطين، وضحا أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب والتي تعمل خلاله وزارة الشباب والرياضة على استغلال طاقات الشباب المصري وتحويلها لما يعود بالنفع على الدولة المصرية.