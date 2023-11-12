تعد وجبة بوريتو اللحم المكسيكي من أطيب الوجبات المحببة لدى الكبار والصغار لمذاقها الذكي وفوائدها المتعددة التي تفيد صحة الجسم، لذا تفضل الأمهات تحضيرها في المنزل توفيرًا للميزانيه ولتسعد أفراد أسرتها.

ما لا شك فيه أن بوريتو اللحم المكسيكي من الوجبات المكسيكية المشهورة جداً حول العالم، لبساطة مكوانها وسهولة تحضيرها.

في السطور التالية نقدم لكٍ بالفتصيل طريقة تحضير بوريتو اللحم المكسيكي.

المقادير

- لحم مفروم : 300 غراماً (مفروم ناعم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم ومفروم ناعم)

- طماطم : 2 حبة (متوسطة الحجم / مقشرة ومقطعة)

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الفاصوليا الحمراء : 240 غراماً (معلبة ومجففة)

- مرق دجاج : 2 مكعب (مهروس)

- الفليفلة الحمراء : 1 حبة (حارة صغيرة ومقطعة مكعبات)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (حارة صغيرة ومقطعة مكعبات)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهار مشكل : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- خبز التورتيلا : 8 أرغفة

طريقة التحضير

في مقلاة واسعة على النار، سخني زيت الزيتون، واقلي البصل حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه لحوالي 5 دقائق حتى ينضج.

أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم، ثم حركي الخليط لعدة دقائق.

أضيفي الفاصوليا، ومرق الدجاج، ومكعبات الفليفلة الحمراء والخضراء.

نكّهي الخليط بالفلفل الأسود، والكمون، والبهار المشكل، والفلفل الأحمر الحار، والكزبرة المطحونة.

حركي الخليط جيداً، واتركيه يغلي لحوالي 5 دقائق، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

وزعي خليط اللحم في أرغفة خبز التورتيلا ولفّيها بشكل رولات وقدميها. ويمكنكِ تحميص لفائف التورتيلا ثم تُقدم.