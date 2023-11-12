مركز النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة حول المشاركة في الانتخابات

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة اليوم الأحد بساحة مدرسة بنات أبشواى بعنوان "الانتخابات الرئاسية وأهمية المشاركة".

جاء ذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم وإدارة أبشواى التعليمية وفي إطار الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية تحت شعار "صوتك مستقبلك ... انزل وشارك".

يأتي هذا فى إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبرعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعم وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وشهدت الندوة حضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية والمستشار أسامة العطفى رئيس محكمة استئناف الفيوم وبنى سويف والدكتور حسين العشيرى مدير إدارة أبشواى التعليمية ، الدكتور أحمد رياض وكيل الإدارة، والمهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواى، وحنان حمدى مسئول البرامج مركز النيل للإعلام، وبمشاركة عدد كبير من مديري المدارس ورؤساء الأقسام والتوجيهات بإدارة أبشواى التعليمية.

وفى كلمتها أشارت الدكتورة أمانى قرنى إلى أهمية قطاع التعليم والدور المؤثر للمعلمين فى كافة القضايا الوطنية باعتبارهم قادة رأى وفكر وأكدت على أهمية المشاركة الإيجابية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التى تنال من وضع ومكانة مصر لافته لضرورة مشاركة كافة العاملين فى الانتخابات القادمة لارسال صورة للعالم بقوة شعب مصر واصطفافه خلف دولته.

وفى سياق متصل أكد الدكتور حسين العشيرى على أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الانتخابى القادم دعما للأمن والاستقرار ودعا كافة العاملين بإدارة أبشواى التعليمية للنزول لصناديق الاقتراع والحشد امام اللجان فى رسالة واضحة لأهمية هذه الانتخابات فى إرساء قواعد الديمقراطية وحرية التعبير

فيما أشار المستشار أسامة العطفى إلى أن القانون يضمن حرية الاختيار ويضمن أن يبدى المواطن رأيه فى أمن وحرية تامة مشيرا إلى أن أهمية المشاركة تأتى من خلال أن كلما زاد عدد المشاركين فى العملية الانتخابية كلما زادت الرقابة الشعبية واضاف أن كثرة عدد المشاركين فى التصويت هو ضمانه لنزاهة الانتخابات إلى جانب الاشراف القضائى

مشيرا إلى أن من لهم حق التصويت فى الانتخابات حوالى 60 مليون مواطن، موضحا أن أن التصويت فى الانتخابات هو شهادة لله تعالى ومن يتخلف عن المشاركة هو كاتم للشهادة، كما تناول بالشرح والتوضيح التعريف باختصاصات رئيس الجمهورية التى نص عليها الدستور والذى يمثل مصر عالميا وداخليا والفصل بين السلطات الثلاث والعمل على حل النزاعات بين مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المصيرية.

وعن كيفية اختيار شخص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أشار العطفى إلى أنه يجب أن يتم بناء على سابق خبراته وقراراته وبرنامجه الانتخابى ورؤيته تجاه القضايا المجتمعية والاقتصادية والسياسية وأكد على أن الاختيار لابد وأن يبنى على معرفة بقدرة الشخص على أن يعبر بمصر مرحلة الخطورة ويحقق لها الأمن والاستقرار خاصة وأن مصر هى قلب العالم العربى ورمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط.

مركز النيل للإعلام يؤكد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد "العطفى" على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وأهمية رفع الوعى لدى المواطنين بكافة شرائحه بأهمية هذه المشاركة وظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم وأن نبعث رسالة للعالم بقدرة المصريين وحرصهم على صنع مستقبلهم ومشاركته فى اختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطى سليم وشدد على عدم الانسياق وراء الشائعات التى تثار حول الانتخابات وأكد على أن تقديم موعدها حتى يكون هناك اشراف قضائى من الهيئة الوطنية للانتخابات والتى ينتهى عملها مع بداية عام 2024.

ومن جانبها أشارت حنان حمدى مسئول برامج مركز النيل أن قطاع الإعلام الداخلى أطلق حملة " صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " لتوعية المواطنين من خلال الاتصال المباشر بأهمية المشاركه السياسيه باعتبارها حق دستورى والتزام وطنى مؤكدة على أن الحملة لا تستهدف التوجيه لشخص بعينه وانما تستهدف الحث على المشاركة الفعالة مع التأكيد على أهمية المشاركة السياسية الإيجابية فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط واكدت على أن كثافة المشاركة فى الانتخابات رسالة للعالم بقوة الشعب المصرى ودعم للمسار الديمقراطى .

وفى نهاية اللقاء الذى أدارته حنان حمدى مسئول برامج مركز النيل وأشرف عليه محمد هاشم مدير المركز، أكد جموع الحاضرين على ضرورة التصويت فى الانتخابات القادمة دعما لأمن واستقرار الوطن.