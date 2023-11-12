وكيل تعليم الفيوم تتفقد مدرستي محمد شاكر والشهيد تامر بأبشواي

حرصت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة سير انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، من خلال جولة ميدانية بمدارس إدارة أبشواي التعليمية.

تابعت وكيل الوزارة ، مدرسة محمد شاكر للتعليم الأساسي، وتفقدت الفصول الدراسية، وناقشت التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي، كما تابعت حجرات الأنشطة، ومعمل الوسائط المتعددة والتربية الفنية.

وتفقدت معمل الحاسب الآلي، وشددت على معلمة الحاسب الآلي بالمدرسة ، بضرورة انضباط السجلات ودفتر التحضر. كما تابعت الدكتورة أماني، مدرسة الشهيد تامر رمضان بسنرو القبلية ، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وحضرت حصة مشاهدة مع التلاميذ.

وأشادت وكيل الوزارة بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة المدرسة والفصول الدراسية، وقدمت رسالة شكر وتقدير لمدير المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وفي سياق متصل، تابعت ريحاب عريق وكيل المديرية، مدرسة الشهيد عقيد اركان حرب محمد أحمد جمعة الإعدادية المشتركة بإدارة أبشواي التعليمية، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

انزل شارك..صوتك مستقبلك

ونظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة أبشواي التعليمية) ، بالتعاون مع مركز النيل للاعلام بالفيوم ندوة بعنوان انزل شارك.. صوتك مستقبلك ، مع العاملين بالإدارة بمدرسة بنات ابشواي الابتدائية، لرفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الرئاسية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسة. وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، ومتابعة وحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

حضر الندوة الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم و ريحاب عريق وكيل المديرية، وخالد رئيس مجلس مدينة أبشواي، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، والدكتور أحمد رياض سيف النصر وكيل الإدارة ، والمستشار أسامة العطفي، والأستاذة حنان حمدى مدير برامج مركز النيل للاعلام.

وتهدف الندوة إلى المساهمة في زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة وزيادة نسبة التصويت من خلال رفع الوعى بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية والانتخابي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول حق الممارسة في المشاركة السياسية.

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