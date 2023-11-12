كشف ملابسات اصطدام سيارة مطموسة اللوحات بشخص في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بطمس لوحاتها والسير برعونة وإصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة سوهاج).. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.