مصرع مواطن في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بطريق الفيوم – القاهرة ، بعد كشك مرور سنورس، امام عزبة "حنس" ، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين، وجود جثة هامدة لمواطن، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تاجيل محاكمة

ومن جهه اخرى قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابه هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من يناير القادم وذلك لحين وصول تقرير الطب الشرعي ولسماع مرافعة الدفاع.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور مركز أبشواى، بورود إخطارًمن مستشفى الفيوم العام بوصول شخص بحاله حرجة وبه عدة طعنات نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفي.

وتبين من التحريات، بأن المجنى عليه يدعى عادل إ (32 سنة )، فوجئ بشابين يطلبان منه توصيلهما إلى إحدى القرى بالتوك توك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبا منه النزول من التوك توك وحاولا سرقته بالقوة وتحت تهديد السلاح، لكنه تصدى لهما وقاومهما للدفاع عن لقمة عيشه، فانهالا عليه طعنا بالأسلحة البيضاء، وتمكنا من سرقة التوك توك الخاص به وفرا هاربين، بعد أن تركوه غارقًا فى دمائه على جانبى الطريق العام، وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقررت نيابة أبشواى التصريح بدفن جثمان المجني عليه، وقررت احالة المتهمين الي محكمة جنايات الفيوم، التي أصدرت قرارها السابق.