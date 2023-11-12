طائرات الاحتلال تقـصف البشر والحجر في غزة

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، سقط آلاف من الشهداء وأرقام مضاعفة في الإصابات بغزة.

وتزعم إسرائيل يوميا أن حربها في قطاع غزة لا تستهدف المدنيين، ولكن الواقع يقول إن طائرات الاحتلال تقصف البشر والحجر ولا تفرق بين المنازل السكنية والمستشفيات والمدارس، فالكل له نصيب من القصف ليرتقي آلاف الشهداء والمصابين بينما يعاني الأحياء الجوع والتعطيش في ظل حصار مطبق تمارسه إسرائيل على القطاع الذي يقطنه أكثر من 2.3 ملايين نسمة، كما تبين في تقرير عرضته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار التقرير إلى فإن الأوضاع الإنسانية المأساوية زادتها العراقيل الإسرائيلية أمام إدخال المساعدات وبدءً من القصف المستمر للجانب الفلسطيني من معبر رفح وحتى رفض دخول المساعدات بصورة دائمة وإيصالها للمحاصرين داخل القطاع.

وأخذت مصر على عاتقها من خلال مؤسساتها المجتمعية والإنسانية توفير مئات الشاحنات من المساعدات إضافة إلى تنسيق استقبال المساعدات الدولية عبر مطار العريش الدولي وإدخالها إلى قطاع غزة رغم العراقيل الإسرائيلية.

وتخطى عدد شاحنات المساعدات التي تم إدخالها إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح 800 شاحنة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والمياه والمواد الإغاثية الأخرى، وكان لمصر النصيب الأكبر من هذه المساعدات.

الجيش الإسرائيلي يخسر 361 قتيلا و162 آلية عسكرية خلال حرب غزة

وفي سياق آخر كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في العداون الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أعلن عن مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

وبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف أن مقاتلي الحركة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".

واليوم الأحد، قالت حركة حماس إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة.

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.

وفي اليوم السابع والثلاثين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على معظم أنحاء القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية على الأرض، كما تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى سقوط أكثر من 11 ألف قتيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى أكثر من 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

وأوضحت أن إجمالي القتلى يزيد على 11,100 قتيل، بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخر".