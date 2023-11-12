إصابة  5 إسرائيليين في هجوم لبناني على المستوطنات

أعلنت خدمة الإنقاذ والطوارئ الإسرائيلية "ماجن دافيد أدوم" والمعروفة باسم "نجمة داود الحمراء"، اليوم الأحد، أن أحد المدنيين المصابين بأحد المستوطنات في الهجوم الصاروخي المضاد للدبابات على شمال إسرائيل في حالة حرجة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،إن ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرين في حالة خطيرة جراء الهجوم القادم من لبنان.

وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن موظفيها أصيبوا في الهجوم الصاروخي الموجه المضاد للدبابات من لبنان.

كما تقول اللجنة الانتخابية المستقلة إن العمال كانوا قريبين من دوفيف، ويعملون على إصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت بسبب حريق سابق من لبنان من أجل ضمان إمدادات الكهرباء إلى المنطقة.

وليس من الواضح ما إذا كان كل هؤلاء المتضررين من موظفي اللجنة الانتخابية المستقلة.

ويتم نقل الجرحى من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مكان الهجوم إلى منطقة أكثر أمانا، حيث يمكن علاجهم من قبل المسعفين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إصابة العديد من المدنيين في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات من لبنان.