"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية بملوى

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية، بقرية الإدارة إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين 13 و14 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة ".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية، ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار كيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.