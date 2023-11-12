علماء يكتشفون 3 مؤشرات حيوية لنجاح فقدان الوزن

السعرات الحرارية ليست كل شيء، وهذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة جديدة من جامعة ستانفورد، لقد درس العلماء ما الذي يحدد نجاح الأنظمة الغذائية قصيرة المدى وطويلة المدى وفي تحليلهم، قاموا بتقييم البيانات من حوالي 600 شخص، واتبع بعضهم نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات والدهون.

تحدد ثلاثة مؤشرات حيوية نجاح فقدان الوزن

خلص الفريق إلى أنه بالإضافة إلى تقليل تناول السعرات الحرارية، هناك ثلاثة مؤشرات حيوية تؤثر بشكل خاص في فقدان الوزن:

عدد البكتيريا المعوية

قدرة الجسم على إنتاج البروتينات و

مستوى ثاني أكسيد الكربون الزفير.

ووفقا للباحثين، توفر هذه العلامات معلومات حول وظيفة التمثيل الغذائي للشخص وبالتالي، ما هي طريقة النظام الغذائي التي من المرجح أن تساعدها على إنقاص الوزن.

فقدان الوزن أمر صعب

فقدان الوزن مهمة غامضة ومعقدة، ولكن يمكننا استخدام الميكروبيوم والمؤشرات الحيوية الأيضية للتنبؤ منذ البداية بمن سيفقد أكبر قدر من الوزن ومن سيحافظ عليه"، كما تقول أنتونينا جوريفا، عالمة الغدد الصماء، في تعليقها على الدراسة المخصصة لـ المنتدى الطبي.

تظهر الأبحاث أن خفض السعرات الحرارية أو ممارسة الرياضة لا يكفي للحفاظ على فقدان الوزن على مدار العام، وهناك أشخاص يتناولون سعرات حرارية قليلة جدًا ولكنهم لا يفقدون الوزن بسبب عملية التمثيل الغذائي لديهم. إنه ليس نقصًا في الإرادة، بل هو الطريقة التي تم بها تصميم جسدها.

اعتمادًا على نظامك الغذائي، انتبه لبعض العناصر الغذائية

يجب على الجميع تناول الأطعمة عالية الجودة وغير المصنعة والتي تحتوي على القليل من الدقيق المكرر والسكر. يوصي الخبراء أيضًا بالاهتمام بالعناصر الغذائية المحددة لكل نظام غذائي.

منخفض الكربوهيدرات (منخفض الكربوهيدرات)

الأحماض الدهنية غير المشبعة (على سبيل المثال، من الأفوكادو)

فيتامين K وC وE (الموجود في الخضار والمكسرات والزيتون)

قليل الدسم (منخفض الدهون)

الألياف (على سبيل المثال، من الحبوب الكاملة والفاصوليا)

تجنب السكر المضاف

حمية البحر الأبيض المتوسط: أفضل نظام غذائي

يأخذ هذا النظام الغذائي في الاعتبار النجاح في فقدان الوزن على المدى القصير والطويل، وسهولة التنفيذ، والصحة والسلامة العامة، وتعزيز نمط حياة صحي ومستدام.

بالمعنى الدقيق للكلمة، هذا ليس نظامًا غذائيًا، ولكنه شكل من أشكال التغذية وفيما يلي الأطعمة الرئيسية:

الأطعمة النباتية (الفواكه والخضروات)

منتجات الحبوب الكاملة

فول

المكسرات

مأكولات بحرية

الدواجن و

الدهون غير المشبعة (مثل زيت الزيتون البكر الممتاز).