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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأولمبية تهنىء اتحاد القوس والسهم بذهبيتي ببطولة أفريقيا بتونس

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الدكتور علاء جبر رئيس اتحاد القوس والسهم بعد الحصول على ميداليتان ذهب لمنتخب الرجال ومنتخب السيدات في بطولة أفريقيا المقامة بدولة تونس.

ويمثل بعثة منتخب القوس والسهم في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء عمرو وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام  فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية. 

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