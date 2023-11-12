البريطانيون يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة (شاهد)

شهدت العاصمة البريطانية لندن، تظاهر نحو 300 ألف شخص وذلك في مظاهرة هي الأكثر حشدا في بريطانيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرا يرصد حجم المظاهرات في لندن .

و ندد المتظاهرون بالعدوان الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين واستهدافه للأطفال والنساء.

وطالب المتظاهرون بالوقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نحو عاجل ودون توقف، حيث ارتفعت أعلام فلسطين خلال المظاهرة التي ردد المشاركون بها هتافات بالحرية لفلسطين.

وأكد المتظاهرون أن استشهاد أكثر من 4 آلاف طفل لا يعد دفاعا عن النفس ووصفوا ما يجري في القطاع المحاصر بالعمل الوحشي والمرعب، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار وأنهم لن يرتاحوا حتى ذلك.

وحملت المظاهرة شعار المسيرة الوطنية من أجل فلسطين جابت شوارع لندن وصولا إلى مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بريطانيا، وهي المسيرة الأضخم في تاريخ بريطانيا حسب وصف وسائل الإعلام المحلية، وربما تكون الأكثر زخما على المستوى الدولي، حيث إنها خرجت من قلب عاصمة تعد حكومتها داعما قويا لإسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يخسر 361 قتيلا و162 آلية عسكرية خلال حرب غزة





وفي سياق آخر كشف الجيش الإسرائيلي عن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في العداون الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد أن أعلن عن مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ التوغل البري في القطاع إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

وبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف أن مقاتلي الحركة "دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".

واليوم الأحد، قالت حركة حماس إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة.

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.

وفي اليوم السابع والثلاثين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على معظم أنحاء القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية على الأرض، كما تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى سقوط أكثر من 11 ألف قتيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى أكثر من 11 ألف شخص، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

وأوضحت أن إجمالي القتلى يزيد على 11,100 قتيل، بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخر".