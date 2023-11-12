تأجيل محاكمه المتهم بقتل جارة بالفأس في الفيوم وعرضه على الطب النفسي

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جارة بالفأس بقرية الإعلام، لجلسة الأول من يناير وذلك لإيداع المتهم مستشفي الأمراض النفسية والعصبية لمدة 45 يوما.

قرية الاعلام

ترجع وقائع القضية رقم 89393لسنة2023 جنح مركز شرطة الفيوم ، والمقيدة برقم 2100 لسنة 2053جنايات كلي الفيوم، الي تلقي مركز شرطة الفيوم بلاغا بمقتل سيد ع خ 45 سنة من قرية الإعلام ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجود جثة المواطن غارقا في دمائه وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام.

وتبين انه تم ضربه علي رأسه من الخلف بآلة حادة، وأكدت التحريات وكاميرات المراقبة لأحد المحلات الموجودة بالشارع الذي يقيم فيه المجني عليه، أن جار المجني عليه ويدعي حسام ر أ. 38 عامًا قام بمهاجمة المجني عليه من الخلف أثناء جلوسه أمام منزله، وكان ممسكا بفأس في يده، وسدد له عدة ضربات، وسقط قتيلا في الحال، وتم ضبط المتهم، وتبين من التحريات ان المتهم كان يتعدي بالضرب علي والدته، وقام المجني عليه بنهره ومنعه بالقوة، وهو ما جعله يعقد النية علي التخلص منه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمه القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وقررت المحكمة تأجيل القضية وعرضه على الطب النفسي .