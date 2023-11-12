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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم بني سويف يحيل إدارة مدرسة للتحقيق بسبب التقصير في العمل

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

 تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التربية والتعليم بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

 وتبين من التقرير، الذي أعده محمد عبدالتواب، وكيل الوزارة، أثناء جولته المفاجئة التي أجراها "اليوم" زار خلالها مدرسة الشهيد إسماعيل أحمد عيد الإعدادية (الخيرية سابقا) يرافقه أحمد عزت، مدير عام الإدارة، إذ تم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، فضلاً عن لقاء عدد من الطلاب وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

وخلال الزيارة تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها، والتي على إثرها  قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

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الجريدة الورقية