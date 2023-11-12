ڤودافون تقدم خدمات الاتصالات المتكاملة و Smart Solutions في مشروع ريفيل

أعلنت شركة ڤودافون مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة التطوير العقاري معمار الأشراف، بهدف توفير أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة والمتطورة في المجتمعات السكنية التي تبنيها الشركة، وذلك في إطار جهود ڤودافون مصر لدفع التحول الرقمي ونشر التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات للمجتمعات العمرانية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وقع الاتفاقية كريم كامل رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في شركة "ڤودافون مصر"، وأحمد مسعود الرئيس التنفيذي لشركة "معمار الأشراف" للتطوير العقاري.

وبموجب هذه الشراكة تقدم "ڤودافون مصر" خدمات الاتصالات والتي تتضمن خدمة الإنترنت فائق السرعة، وخدمات التليفون الثابت، عبر كابلات الألياف الضوئية "الفايبر أوبتكس" في كمبوند "ريفيل".

قال المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في ڤودافون مصر، إن الشركة تتوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتنوعة المرتبطة بمجالات التطوير العقاري، انطلاقًا من خبراتها الممتدة في هذا المجال، وامتلاكها لأحدث التقنيات المتطورة التي تساهم في تنمية المجتمعات المغلقة، وتوفير خدمات اتصالات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، لافتًا إلى زيادة الطلب على خدمات مدن الجيل الرابع في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة المصرية، وڤودافون مصر ملتزمة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة للقطاع العقاري بوجه عام.